Varta: Safety Power Bank 2.600 mAh

Einführung: 01. Oktober 2016

Wer fühlt sich nicht zumindest ein wenig unwohl, wenn er alleine eine dunkle Gasse durchqueren soll oder im Parkhaus zu seinem Auto geht. Mit einer Weltneuheit liefert Varta Consumer nun doppelte Sicherheit: Die neue Safety Power Bank 2.600 mAh lädt unterwegs zuverlässig das Smartphone – und schlägt, dank integriertem Alarmsystem, Angreifer in die Flucht. Dabei passt die optisch ansprechende Power Bank mit ihren 11 cm Länge und knapp 4 cm Breite in so gut wie jede Clutch, Hand- oder Hosentasche und ist so der ideale Begleiter für eine Extraportion Sicherheit.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kartonverpackung mit transparentem PET Produktsichtfenster Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Kleinste Versandeinheit /Versandkarton 2 Power Banks Einzelpackungsgröße: 100 x 195 x 46 (B x H x T) UVP in Euro: 24,99

Firmenlogo Hersteller Varta Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA

Alfred-Krupp-Str. 9

73479 Ellwangen

Deutschland

http://www.varta-consumer.de/de-de

