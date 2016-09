Valensina: Frucht & Gemüse im Kühlregal

Einführung: 03. Oktober 2016

Valensina Frucht & Gemüse ist eine harmonisch ausgewogene Kombination aus frischen Früchten und frischem Gemüse. Drei klare Sortenkonzepte mit überzeugendem Geschmackserlebnis sprechen eine breite Zielgruppe an. Alle Verbraucher, die auf der Suche nach mehr Gemüse im Alltag sind, erhalten von Valensina ein klares Produktversprechen: "100 % Frucht & Gemüse - aber lecker!". Die drei Sortenkonzepte "GO green", "GO red" und "GO orange" haben ein modernes und aktivierendes Packungsdesign und enthalten einen besonders hohen Gemüseanteil.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PET-Flasche Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Flaschen sortenrein Einzelpackungsgröße: 250 ml UVP in Euro: 1,79

Firmenlogo Hersteller Valensina GmbH

Ruckes 90

41238 Mönchengladbach

Deutschland

http://www.valensina.de

Kontakt Tobias Wiesner

Telefon: 02166-9837-290

Telefax: 02166-9837-246

E-Mail: tobias.wiesner@valensina.de



