Einführung: 20. März 2017

Neuer Look, mehr Erfolg: Das Packungsdesign von Valensina Späte Ernte wurde umfassend überarbeitet. Ab Mitte März 2017 präsentiert sich die erfolgreiche Produktlinie deutlich moderner, frischer und natürlicher. Valensina Späte Ernte wird zukünftig in der puristischen Markenflasche von Valensina mit geprägtem Logo und hoher Wiedererkennung angeboten. Die einzigartige Kombination der neuen Design-Elemente kommuniziert nachhaltig die Attribute mild, natürlich und frisch. Dabei betont besonders die moderne Sonnen-Darstellung die extra lange Sonnenreife der Früchte und die natürliche Milde der Säfte. Das neue Frische-Siegel in Blattoptik mit prominenter Auslobung der Produktqualität „100 % Frucht“ unterstreicht den frischen, natürlichen Charakter von Valensina Späte Ernte.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PET Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Flaschen Einzelpackungsgröße: 750 ml UVP in Euro: 1,89

