Vileda : Vileda Sunshine Premium Wäschespinne

Einführung: 01. Januar 2017

Mit der Vileda Sunshine Premium Wäschespinne bietet Vileda bewährte Markenqualität in praktischem Maß. Bereits auf den ersten Blick überzeugt die Wäschespinne durch die transportfähige Verpackungsgröße von nur 1,20 Meter und lässt sich so selbst in kleinen Autos problemlos verstauen. Die handliche Transportgröße mindert jedoch keineswegs ihr Können – die Sunshine Premium bietet auf insgesamt 40 Metern Leinenlänge ausreichend Platz für bis zu drei Waschladungen und ist trotzdem auch für kleine Gärten wunderbar geeignet.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Karton Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Einzelkarton Einzelpackungsgröße: Karton UVP in Euro: 69,99

Firmenlogo Hersteller Vileda GmbH

Im Technologiepark 19

69469 Weinheim

Deutschland

http://www.vileda.de

Weitere Informationen