Vileda: X-Mas-Promotion 2016

Aktionszeitraum: 01. Oktober 2016 - 31. Dezember 2016

Unter dem Motto „Entspannt ins Fest“ startet der Marktführer in der mechanischen Haushaltsreinigung in die Vorweihnachtszeit. Im Mittelpunkt steht die Elektro-Range von Vileda: der Dampfreiniger Steam, die Saugroboter VR 101 und VR 301 und der Staubwischroboter ViRobi Slim. Dieser sticht besonders durch die limitierte Individualisierungsaktion „MeinDesign ViRobi“ in Kombination mit einem Gewinnspiel hervor.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Weihnachtspromotion mit attraktiver Preisstellung Für Produkte: X-Mas-Promotion 2016 Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller VILEDA GMBH

Im Technologiepark 19

69469 Weinheim

Deutschland

http://www.vileda.de

Weitere Informationen