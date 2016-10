Weihnachtsglück zum Selberbacken!: Ostmann Weihnachtsgewürze und Backhelfer

Aktionszeitraum: 12. September 2016 - 03. Dezember 2016

Backen ist in der Vorweihnachtszeit in deutschen Familien besonders beliebt. So präsentiert Ostmann auch in diesem Jahr auf einem aufmerksamkeitsstarken Aktionsdisplay eine Auswahl bester, aromatischer Backhelfer und Weihnachtsgewürze. Eine Teilnahmeaktion begleitet die saisonale Kampagne: 333 stylische Backformen für einen Familien-Weihnachtskuchen werden hierbei verlost. Die Teilnahmekarten, auf der das raffinierte Kuchenrezept sowie charmante, weihnachtliche Geschenkanhänger zu finden sind, werden kostenlos zur Mitnahme am Display zur Verfügung gestellt.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Weihnachtsbäckerei Für Produkte: Ostmann Weihnachtsgewürze und Backhelfer Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Vertrieb TEUTO Markenvertrieb GmbH

Industriestr. 25

49201 Dissen

Deutschland



