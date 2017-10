Weihnachtspromotion 2017: Cesar, Sheba, Whiskas, Pedigree, Dreamies und Catsan

Aktionszeitraum: 23. Oktober 2017 - 31. Dezember 2017

In der „Kuschelige Weihnachtszeit“ können Verbraucher Feuchtfutter und Snacks von Cesar und Sheba, Snacks von Pedigree, Dreamies und Whiskas sowie Catsan Katzenstreu im Wert von mindestens 25 Euro kaufen und sich so eine hochwertige Decke sichern – bestickt mit einem Wunschnamen. Dazu den Kassenbon unter www.meine-kuscheldecke.de hochladen oder per Teilnahmekarte an Mars senden. Das personalisierte Geschenk in den Farben Schwarz, Gelb, Lila oder Blau wird per Post zugeschickt. Jeder Haushalt kann bis zu vier Mal an der Weihnachtsaktion 2017 teilnehmen.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Weihnachten Für Produkte: Cesar, Sheba, Whiskas, Pedigree, Dreamies und Catsan Art der Promotion: Saisonale Promotion

Hersteller GmbH

Eitzerstraße 215

27283 Verden

Deutschland

https://www.meine-kuscheldecke.de/

Weitere Informationen