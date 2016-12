Wiebold Confiserie GmbH & Co. KG: Unicorn Magical Choco Pearls

Einführung: 01. Februar 2017

Frei nach dem Motto: „Sei immer, was Du sein willst. Es sei denn, du kannst ein Einhorn sein, dann sei ein Einhorn“ haben wir unsere Unicorn Magical Choco Pearls entwickelt. Unsere ausdrucksstarke 162,5 g Faltschachtel mit Sichtfenstern ermöglicht einen freien Blick auf unsere drei trendigen Choco-Kreationen: „Raspberry-Cheesecake“, „Sea Salt-Caramel“ und „Applepie-Almond“ in drei leuchtenden Regenbogenfarben. Zusätzlich überzeugt das besondere Verpackungsdesign mit einem Hauch von Einhorn Magie. So strahlt die Verpackung durch eine an Sternenstaub erinnernde Glitzer-Folie und lässt somit nicht nur Kinderherzen höher schlagen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel mit Glitzersternfolie bedruckt Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 1/4 Chep Aktionsdisplay (81 Packungen) Einzelpackungsgröße: 162,5 g 18,5x19,0x3,0 cm UVP in Euro: 3,99

Ernst-Abbe-Straße 2

25337 Elmshorn

Deutschland

http://www.wiebold.de

Kontakt Anna Schreutelkamp

Telefon: 04121-4771-13

Telefax: 04121-4771-50

E-Mail: anna.schreutelkamp@wiebold.de



