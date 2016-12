"Willkommen in der Snack-Bar": Crunchips, ErdnußLocken, Saltletts, NicNac´s, Snack-Hits

Aktionszeitraum: 12. Dezember 2016 - 28. Januar 2017

Lorenz Snack-World startet Mitte Dezember mit einer abverkaufsstarken Promotion, die über den Jahreswechsel hinaus bis Ende Januar am POS auf sich aufmerksam macht. Unter dem Motto „Willkommen in der Snack-Bar“ präsentiert Lorenz seine beliebten Snack-Klassiker Crunchips, ErdnußLocken, Saltletts, NicNac´s und Snack-Hits in winterlicher Hütten-Atmosphäre. Verschiedene hochwertige Display-Varianten, deren besonderes Highlight eine weihnachtliche Stimmung verbreitende Beleuchtung ist, sorgen für größtmögliche Sichtbarkeit zwischen den Regalen und damit für festliche Umsätze.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Weihnachtszeit & Silvester Für Produkte: Crunchips, ErdnußLocken, Saltletts, NicNac´s, Snack-Hits Art der Promotion: Saisonale Promotion

