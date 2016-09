Winteredition: Dick & Durstig

Aktionszeitraum: 01. Oktober 2016 - 28. Februar 2017

Die Verpackung der limitierten „Dick & Durstig“ Winteredition setzt dieses Mal nicht auf typische Wintermotive, sondern sorgt mit peppigem Gelb und Lila für Aufmerksamkeit am POS. Die sympathischen „Dick & Durstig“ Elefanten präsentieren sich als geschäftige Meisterköche in der Küche. Passend dazu bietet Hakle als Gewinn 35 hochwertige Kochsets von Le Creuset im Wert von über 500 Euro an. Gewinnspiel-Störer auf allen Seiten der Verpackung laden die Verbraucher zum Zugreifen und Mitmachen ein. Das dreilagige Papier der 45 Blatt starken Rolle mit Kochdekor überzeugt durch enorme Reißfestigkeit und hohes Volumen und ist durch die innovative „Dick & Durstig“ Tropfenprägung besonders aufnahmefähig für Flüssigkeiten.



