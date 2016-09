Winteredition: Hakle Gold

Aktionszeitraum: 01. Oktober 2016 - 30. April 2017

Mit seiner limitierten Winter-Sonderedition „Traum vom Gold“ bringt Hakle Glanz aufs stille Örtchen. Das Verpackungsdesign der Sonderedition setzt dank seiner warmen Goldtöne leuchtende Akzente in den Regalen. Hakle bietet seinen Kunden ein ganz besonderes Gewinnspiel an, das über Störer auf der Verpackung aufmerksamkeitsstark kommuniziert wird. 15 echte Goldbarren im Wert von je über 400 Euro winken den Gewinnern. Die Sonderedition glänzt ab Oktober in limitierter Auflage am PoS. Das dreilagige Papier mit den dekorativen Goldsternen bietet besonderen Komfort und Sanftheit. Wie alle Hakle Toilettenpapiere verfügt natürlich auch die neue Hakle Gold-Sonderedition über die innovativen Hakle ‚Wohlfühlkissen‘.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: saisonal Für Produkte: Hakle Gold Art der Promotion: Saisonale Promotion

