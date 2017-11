Wolfram Berge - neu im Sortiment: Thekendisplay/Verpackungsrelaunch HUG Schweizer Cocktailgebäcke: HUG Schweizer Sesamlis, Chäslis und Kümmelis

Wolfram Berge bringt nun exklusiv und in neuem Packungsdesign die Schweizer Cocktailgebäcke von HUG im Thekendisplay als profitables Zusatzsortiment an die deutschen Frischetheken. In der Schweiz seit vielen Jahren tradiert bekannt, eignen sich die feinen, federleichten, knusprigen Sesamlis, Chäslis und Kümmelis sich ideal als Unterlage oder als Begleitung zu Käse, feinem Aufschnitt, Oliven, Tapas, Fisch und vielem mehr.