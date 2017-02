Wrigley: Skittles Fruits & Skittles Crazy Sours

Wrigley investiert auch dieses Halbjahr mit gleich zwei Neuerungen in die Marke mit den farbenfrohen Kaubonbons. Für Kauspaß an Ort und Stelle führt Skittles die Klassiker Skittles Fruits & Skittles Crazy Sours im handlichen 38 g Beutel an der Kasse ein. Das Format für den Verzehr unterwegs punktet durch eine unverbindliche Preisempfehlung. Das attraktive Beutelformat sorgt für Aufmerksamkeit an der Kasse sowie eine hohe Kundenakzeptanz.