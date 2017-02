Zentis : Sonnen Früchte Creation des Jahres Aprikose-Mandarine-Yuzu

Einführung: 01. Januar 2017

Aprikose-Mandarine-Yuzu ist die „Creation des Jahres 2017“. Eine ganz besondere Komponente der „Creation des Jahres“ ist die asiatische Citrusfrucht Yuzu. Sie erinnert im Geschmack an Limette und Zitrone mit einer feinen Nuance herber Grapefruit. Sie avanciert in Deutschland zur absoluten Trendfrucht und begeistert die Verbraucher bereits in Joghurts, Säften und Smoothies. Komplettiert wird das Frucht-Trio durch den aromatischen, kräftigen Geschmack von saftigen Aprikosen, der hervorragend mit der dezenten Süße sonnengereifter Mandarinen harmoniert. Die neue Sorte Sonnen Früchte Creation des Jahres Aprikose-Mandarine-Yuzu gibt es ein ganzes Jahr im Handel.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 80er- und 120er Displays Einzelpackungsgröße: 295 g UVP in Euro: 1,89

