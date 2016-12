echt und ehrlich: I'm Fruity

Einführung: 01. Dezember 2016

Frisch gepresste Smoothies mit HPP (Hochdruckbehandlung bei 5.000-6.000 bar) ganz ohne Wärme haltbar gemacht, mit 28 Tagen Rlz. Diese Smoothies sind wie ihr Name es schon verrät, "echt und ehrlich". In unseren Smoothies finden Sie nichts, außer dem Saft der Frucht oder des Gemüses. Wir setzen den Smoothies nichts hinzu, keine Vitamine oder ähnliches. Die Inhaltsstoffe sind identisch mit denen der Frucht oder des Gemüses. Die Marke "echt und ehrlich" soll den trendigen, gesundheitsbewussten Verwender ansprechen und ist in drei Sorten erhältlich. Für Salatfans mit Chlorella Für Beerengenießer Für Gemüseliebhaber mit Matcha

Bestell- und Lieferdaten

Material: PET Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 x 250 ml sortiert mit je 2 Sorten Einzelpackungsgröße: 250 ml UVP in Euro: 1,99

Firmenlogo Hersteller B.V.

Cuneraweg 9

4051 CE Ochten

Niederlande

http://www.fruity-line.nl

Kontakt Tom Hüneke

Telefon: 0049-173-7460693

E-Mail: hueneke@fruity-line.nl



