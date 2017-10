eika Kerzen: eika Kerzen erweitert Weihnachtssortiment

Eika setzt in dieser Saison auf Metallic-Farben, glamourösen Dekosand und eine ansprechende Warenpräsentation. Bereits im letzten Jahr begeisterten die Metallic-Lichter in den Farben Platin, Kupfer, Rosé-gold, Rot und Perlmutt den Handel. In diesem Jahr kommt ein weiterer Klassiker hinzu: Metallic-Bordeaux ergänzt die Range an warmen und edlen Farbtönen. Im eika-Display sind die Kerzen als Stumpenkerzen ab einer Höhe von 8 bis 11cm erhältlich. Jede Kerze ist einzeln in Cellophan verpackt.