Einführung: 01. September 2016

Die All-in-1 Farbe färbt Textilien schnell, sauber und rückstandsfrei in der Waschmaschine. Die innovative, flüssige Rezeptur der Simplicol Textilfarbe intensiv ist sofort löslich. Für eine intensive, gleichmäßige Färbung, auch in modernen wassersparenden Maschinen. Textilfarbe zum Neufärben, Auffrischen und Umfärben von Kleidung und Heimtextilien. Einfache Anwendung in der Waschmaschine bei 40 Grad Celcius. Erhältlich in 18 verschiedenen Farbtönen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 Einzelpackungsgröße: 150 ml Farbe und 400 ml Fixierer UVP in Euro: 6,99

Firmenlogo Hersteller Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG

Lütkefeld 15

34414 Warburg

Deutschland

http://www.simplicol.de

Kontakt Frank Austermann

Telefon: 05641 95372

E-Mail: frank.austermann@brauns-heitmann.de



Weitere Informationen