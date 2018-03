t: by tetesept created by Michalsky: Duschen mit Stil

Einführung: 01. März 2018

Die tägliche Dusche zu einem stylischen Moment werden lassen - dafür sorgt die neue Duschenkollektion von t: by tetesept created by Michalsky. Mit vier exklusiven Aromaduschen im transparenten Design stellen die junge Lifestyle-Marke t: by tetesept und der international bekannte Designer Michael Michalsky eine neue, außergewöhnliche Duschenrange vor, die Qualität, Pflege und Design für die tägliche Duschroutine vereint. t: by Michalsky Dusche 01 Men Black mit Vulkanwasser, Aktivkohle, Hanf, Oud und Tabak t: by Michalsky Dusche 02 Men Blue mit Meerwasser, Fleur de Sel, Irisch Moos, Vetiver und Myrrhe t: by Michalsky Dusche 03 Genderless White mit Gletscherwasser, Baumwolle, grüner Minze, weißem Tee und Edelweiss t: by Michalsky Dusche 04 Woman Red mit Kokoswasser, weißem Pfirsich, Timur Pfeffer, Blaubeere und Jasmin

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kunststoff-Tube Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Einzelpackungsgröße: 200 ml UVP in Euro: 3,49

Firmenlogo Hersteller Merz Consumer Care GmbH

Eckenheimer Landstraße 100

60318 Frankfurt am Main

Deutschland

http://www.t-by-michalsky.de

