Optimal dort platziert, wo sie gebraucht werden, nämlich im Frischebereich bei Obst und Gemüse: Die Messer der neuen WÜSTHOF „Create Collection“ präsentieren sich im Lebensmitteleinzelhandel mit diversen Verpackungsmöglichkeiten und Displaylösungen.

Der drehbare Kartenständer mit variablen Bestückungsmöglichkeiten an den Fronten sorgt für eine aufgeräumte, freistehende Darstellung der Messer.

mit variablen Bestückungsmöglichkeiten an den Fronten sorgt für eine aufgeräumte, freistehende Darstellung der Messer. Die praktischen Blisterleisten können beispielsweise direkt neben der Gemüseauswahl platzsparend an der Wand oder in einer Ecke befestigt werden.

Bildergalerie: Display-Lösungen

Kartenständer (Bild: WÜSTHOF)

Kartenständer (Bild: WÜSTHOF)

Blisterleiste (Bild: WÜSTHOF) Kartenständer (Bild: WÜSTHOF)

Kartenständer (Bild: WÜSTHOF)

Blisterleiste (Bild: WÜSTHOF)

Sortiert und aufmerksamkeitsstark

Bildergalerie: Verpackungsvarianten

Gemüsemesser (Bild: WÜSTHOF)

Universalmesser (Bild: WÜSTHOF)

Universalmesser im Zweier-Set (Bild: WÜSTHOF)

Dreier-Set einfarbig (Bild: WÜSTHOF)

Dreier-Set verschiedenfarbig (Bild: WÜSTHOF)

Dreier-Set einfarbig im Geschenkkarton (Bild: WÜSTHOF)

Dreier-Set verschiedenfarbig im Geschenkkarton (Bild: WÜSTHOF) Gemüsemesser (Bild: WÜSTHOF)

Universalmesser (Bild: WÜSTHOF)

Universalmesser im Zweier-Set (Bild: WÜSTHOF)

Dreier-Set einfarbig (Bild: WÜSTHOF)

Dreier-Set verschiedenfarbig (Bild: WÜSTHOF)

Dreier-Set einfarbig im Geschenkkarton (Bild: WÜSTHOF)

Dreier-Set verschiedenfarbig im Geschenkkarton (Bild: WÜSTHOF)

Kreative Einstiegsmesser für bunte Schneidideen

WÜSTHOF

Individuell durch exklusive Veredelung

WÜSTHOF

Individuelle Klingenätzung

WÜSTHOF

Weihnachts-Box

Über WÜSTHOF WÜSTHOF in Solingen ist eine der am längsten etablierten Premium-Messermarken und produziert hochwertige Lösungen aus den Bereichen Schneiden, Schärfen, Aufbewahren und Pflege. Das 1814 gegründete Familienunternehmen in siebter Generation fertigt auch heute noch jedes Messer mit handwerklicher Präzision, besten Materialien und modernster Technologie. Kunden von WÜSTHOF sind Food-Fans, renommierte Profi-Köche und Gourmets auf der ganzen Welt.

Kontakt

sales@wuesthof.de Telefon: 0212 2067 125

Modern präsentiert am „“ (POS): Mit der „Create Collection” wählt WÜSTHOF – parallel zu den klassischen Vertriebswegen im Fachhandel – ein für das Traditionsunternehmen neues Konzept. Denn nun werden die Messer auch im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) präsentiert, und zwar als Impulsartikel im Frischebereich (Obst und Gemüse), in der Convenience-Abteilung oder auch im Kassenbereich.Dafür stehen unterschiedliche, speziell auf den Bedarf am POS im LEH abgestimmtezur Verfügung:Die Verkaufsdisplays nehmen wenig Platz ein und sorgen dennoch für einen regen Abverkauf am Beratungstresen oder an der Kasse.Konfektioniert werden die Messer einzeln oder auch als preisgünstige Sets. Dafür wurden je zwei oder drei Messer in verschiedenen Farbkombinationen – uni und bunt – zusammengestellt.Zur Verfügung stehen mehrere, flexibel einsetzbare: vom Einzelmesser mit Klingenschutz über Hängekarten aus Karton bis hin zu hochwertigen Geschenkverpackungen. Dank einer Euro-Lochung können die Packungen an einem Ständer aufgehängt werden.Imsind die drei Einzelmesser mit einer speziellen Schutzfolie versehen, damit sich beim Öffnen der Verpackung niemand versehentlich schneidet. Auf der Rückseite ist ein Stück des Kartons ausgestanzt, und so können die Messergriffe in Farbe und Haptik besser erkannt werden. Auch bei den Hängekarten kann dank einer Stanze die jeweilige Messerform direkt erfasst werden. Zugunsten des Umweltschutzes wurde hier keine Kunststofffolie verwendet.Die moderne „Create Collection“ von WÜSTHOF, eine Serie von Basic-Messern, überzeugt nicht zuletzt dank individueller Farbkombinationen mit einer hohen Breitenwirkung.Denn ob Gemüsemesser mit gerader oder gebogener Klinge, ob Schälmesser, ob Universalmesser oder Pizza- / Steakmesser mit besonders scharfer Wellenschliffklinge: Dank ihrer leichten Ergonomie liegen diebequem in der Hand und ermöglichen ein schwungvolles und gelenkschonendes Schneiden. Die bunten Messer mit den neuen, frischen Farben – in Gelb, Rot, Petrol, Pink oder Schwarz – eignen sich ideal zum Schneiden von Obst, Gemüse und Kräutern, Aufschnitt und Käse, der knusprigen Pizza aus dem Ofen oder dem frischen Steak vom Grill.Die Klingen bestehen aus rostfreiem Messerstahl, sind spülmaschinengeeignet und werden mit der über 200-jährigen Erfahrung von WÜSTHOF vollständig in Solingen hergestellt. So überzeugen sie gleich doppelt: mit der bewährten Qualität von echten Solinger Messern und einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. So sind beispielsweise Schäl- und Gemüsemesser für je 4,50 Euro (UVP) zu haben und das Set aus zwei Universalmessern für 9,90 Euro (UVP). Je eins dieser Messer im Dreierset wird ab 14,50 Euro (UVP) angeboten.WÜSTHOF bietet die Möglichkeit, die Messer der „Create Collection“ als Aktionsware in besonderer Farbe anzubieten oder sie mitexklusiv aufzuwerten. So kann beispielsweise mit Städtesilhouetten ein lokaler Bezug hergestellt werden. Mehrere Skylines und Vorlagen bietet das Familienunternehmen an – selbstverständlich sind auch individuelle Entwürfe oder Unternehmenslogos möglich. Individuelle Ätzungen sind ab einer Bestellmenge von 360 Stück und mindestens 120 Exemplaren pro Klingenform möglich, eine Ätzschablone zu erstellen kostet einmalig 30 Euro.Regelmäßig wird das Sortiment durch diverse saisonale Sets abgerundet, zum Beispiel mit einerspeziell für die Weihnachtszeit. Für die Feiertage wurde eigens ein 3er-Set in weihnachtlichen Farben gestaltet: Es enthält ein weißes Schälmesser, ein grünes Allzweckmesser und ein rotes Universalmesser mit Wellenschliff. In der Geschenkbox ist das Set ein tolles Weihnachtsgeschenk, nützliches Mitbringsel für die Festtage oder auch eine gute Geschenkidee für den Adventskalender oder zum Wichteln.