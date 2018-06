Aktion Arbeitsunrecht Protestaktion gegen Real geplant

Die Bürgerrechtsinitiative "Aktion Arbeitsunrecht" will ihre Protestreihe "Schwarzer Freitag" am 13. Juli gegen die Real Supermärkte richten.

Sie wirft der Metro-Tochter Ausbeutung, Tarifflucht und Lohndumping vor. Die im Juni geplante Überführung der Beschäftigten in die konzerneigene Tochter Real GmbH sei mit einer faktischen Lohnsenkung von 30-40 Prozent bei längerer Arbeitszeit ein Frontalangriff auf den Einzelhandel. Ebenfalls in der Kritik: Selbst in Kernbereichen wie den Kassen setze Real verstärkt auf Werkverträge und Leiharbeit. Auch die Tarifflucht bei Verdi zugunsten der "Pseudo-Gewerkschaft" DHV kritisieren die Aktivisten, die mit Gewerkschaften, Betriebsräten und lokalen Solidaritätskomitees kooperieren.

Schlagworte zu diesem Artikel: Arbeitsunrecht

Protestreihe

Protestaktion

Bürgerrechtsinitiative

Supermarkt

Metro

Tarifflucht