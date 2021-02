Aldi, Lidl, Rewe und Co. Schneechaos macht auch dem LEH zu schaffen

Wegen des Wintereinbruchs in Deutschland muss mancher Manager im LEH kurzfristig umdisponieren. In welchen speziellen Warengruppen der Schnee teils für Herausforderungen sorgt, zeigt eine neue Umfrage.

Auch am Lebensmittelhandel geht das Schneechaos in Teilen Deutschlands nicht spurlos vorbei. Doch hielten sich die Auswirkungen in engen Grenzen, wie mehrere Handelsketten am Dienstag bei einer