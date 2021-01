Alibaba-Gründer Jack Ma taucht mit Videobotschaft an Lehrer auf

Jack Ma taucht mit Videobotschaft an Lehrer auf

Erstmals seit Ende Oktober ist der chinesische Milliardär Jack Ma wieder öffentlich in Erscheinung getreten. Chinesische Staatsmedien verbreiteten am Mittwoch eine Video-Botschaft des 56-Jährigen, die sich gezielt an Lehrer richtet. Gründe für sein Verschwinden und seinen Aufenthaltsort nennt er nicht.

