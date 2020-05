Amazon Home-Office bis Oktober verlängert : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Mitarbeiter, die ihre Aufgaben von zuhause erledigen können, „sind herzlich eingeladen dies zu tun“, so eine Sprecherin gegenüber der LZ. „Wir priorisieren weiterhin die Gesundheit unserer Mitarbeiter – analog zu den jeweils geltenden behördlichen Bestimmungen.“ Die Möglichkeit gilt weltweit. Für Beschäftigte, die weiterhin ihren Arbeitsplatz aufsuchen werde zudem in eine sichere Arbeitsumgebung, ausreichend Abstand und Desinfektion investiert. Zugleich virtualisiert Amazon den Recruiting- und auch Onboarding-Prozess in einigen Bereichen. Der Online-Riese wurde mehrfach kritisiert, dass der Schutz von Mitarbeitern nicht ausreiche.

