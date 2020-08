Amazon und Tönnies Wettstreit um Mitarbeiter : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Zu 1.000 bestehenden sollen 500 weitere Logistikmitarbeiter hinzu kommen. Wie das Handelsblatt berichtet, soll es Abwerbeversuche per Flugblatt gegeben haben. Tönnies kämpft infolge des Corona-Ausbruchs in der Belegschaft aktuell mit dem Arbeitgeberimage und sucht selbst nach Beschäftigten, da die Bundesregierung die bislag üblichen Werkverträge in der Fleischbranche verbieten will. Derweil wirbt Amazon in der Region für sich als Alternative. Ein eigener Shuttleserivice von Rheda - wo viele Tönniesmitarbeiter wohnen - zum Amazonlager in Oelde könnte die Attraktivität steigern. Ähnlich wirkt die Meldung, dass der Online-Riese allen 13.000 in Deutschland angestellten Logistikbeschäftigten einen Corona-Bonus von 500 Euro zahlt.

Schlagworte zu diesem Artikel: Amazon

Tönnies

Schlachtunternehmen

Logistikzentrum

Wettstreit