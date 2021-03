Anerkennung Händler zahlen erneut Corona-Bonus : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Dies entspreche einem Gesamtwert von 2,7 Mio. Euro und ist der vierte Bonus. Norma hat seit Beginn der Corona-Pandemie über 7 Mio. Euro an Prämien ausgezahlt. In den letzten Monaten seien so in den Filialen und Logistikzentren pro Person mehr als 1 000 Euro Prämie bezahlt worden. Die Schwarz-Gruppe verteilt den dritten Corona-Bonus. Die Angestellten in Filialen und Logistik von Lidl und Kaufland sollen zu Ostern Warengutscheine im Gesamtwert von 30 Mio. Euro erhalten.

