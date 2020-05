Angst um den Job Pandemie steigert beruflichen Stress

Weitere 15 Prozent sind unsicher, ob ihr Unternehmen sie weiter beschäftigen wird. Acht von zehn Beschäftigten in Deutschland fühlen sich im Job zudem stärker unter Druck. Die Angst vor Ansteckung mit dem Virus begleitet knapp ein Drittel der Befragten an den Arbeitsplatz. Ein Viertel befürchtet, durch Kurzarbeit in der Krise Einkommenseinbußen zu erleben. Gereiztere Stimmung unter den Kollegen und von Seiten der Vorgesetzten erleben rund ein Fünftel. Damit verschärft die Corona-Pandemie die Situation der Arbeitnehmer. Schon vor der Krise empfanden 44 Prozent ihre Arbeit als stressig.

Schlagworte zu diesem Artikel: Krise

Stress

Pandemie

Deutschland

Virus