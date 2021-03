Ansteckung verhindern Test-Angebot könnte bald Pflicht werden : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigt an, dass Mitte April daraus eine Pflicht werden könnte, wenn die Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht in ausreichendem Maße testen. Als erstes Bundesland hat Sachsen seine Unternehmen per Coronaschutzverordnung bereits seit dem 22. März verpflichtet, die in Präsenz Mitarbeitenden mindestens einmal pro Woche ein Testangebot zu machen. Auch der Berliner Senat hat eine verpflichtende Regelung bereits angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Angebotspflicht, nicht um eine Testpflicht.

