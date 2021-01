Ansteckungsschutz Aldi und Lidl zahlen in den USA Impfprämie : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die zu Aldi Nord gehörende Gruppe Trader Joe`s erwäge einen ähnlichen Schritt. Aldi Süd biete zwei Stundenlöhne plus Impfkosten. In Deutschland seien finanzielle Anreize bei Aldi Nord und Süd derzeit kein Thema, heißt es von Seiten des Unternehmens. Zumal der Impfstart für Mitarbeiter des Einzelhandels (Gruppe 5 in der Impfstrategie) erst im zweiten Quartal 2021 zu erwarten sei. Derweil "unterstützen wir die Informationskampagne des Bundes. Über unsere internen Kommunikationskanäle werden wir unsere Mitarbeiter darüber informieren, was rund um den Impfstart wichtig ist." Die Impfungen seien freiwillig und basierten auf der Entscheidung eines jeden Einzelnen. Juristen warnen Arbeitgeber übrigens davor, mit zu hohen Prämien Impffreudigkeit zu belohnen. Sie könnten ausgelegt werden, als ob man Mitarbeitern eine private Entscheidung "abkaufe".