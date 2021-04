NGG mahnt Kontrolle einer Corona-Testpflicht in Unternehmen an

Arbeitsschutzverordnung NGG mahnt Kontrolle einer Corona-Testpflicht in Unternehmen an

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) begrüßt es ausdrücklich, dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil eine Testpflicht am Arbeitsplatz in der Arbeitsschutzverordnung verankern will, die schon nächste Woche in Kraft treten kann. „Rund 40 Prozent der Beschäftigten erhalten von ihren Arbeitgebern noch kein Testangebot. Das zeigt, dass Freiwilligkeit nicht ausreicht“, hat der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler gesagt.

Eine Selbstverpflichtungen sei unzureichend, um Infektionsketten zu unterbrechen und die Menschen vor dem Coronavirus zu schützen. Zeitler verweist auf den Essenslieferdienst Lieferando als Negativbeispiel. Obwohl die Fahrer direkten Kundenkontakt haben und Berlin und Sachsen seit Anfang April 2021 wöchentlich zwei Testangebote vorschreiben, würden diese einfach nicht gemacht. Das bleibe bislang folgenlos für das Unternehmen.