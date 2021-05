Arbeitgeber mit guten Noten Dr. Oetker verbindet Tradition mit Kulturwandel : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Dr. Oetker erfreut sich größter Beliebtheit als Arbeitgeber. Das hilft beim Wachsen. Denn in der Pandemie konnte das Unternehmen seine Umsätze kräftig steigern. Wie gelingt der Spagat zwischen Tradition und forciertem Kulturwandel?

Herr Illum-Engsig und Herr Schlautmann, haben Sie als Leiter People and Culture international und national eigentlich die Korken knallen lassen, als Dr. Oetker von Forbes zum beliebtesten Nahrungsmittelhersteller der Welt gekürt wurde und bei Kununu von Deutschland?

llum-Engsig: Nein, das sehen wir nicht als Verdienst von HR. Es ist ein Gesamtresultat des Unternehmens, ein schönes Signal, dass wir etwas richtig machen.

Schlautmann: Wir richten unser Employer Branding ja nicht auf die Rankings aus. Aber vor allem die junge Generation schaut darauf, Professionals vermutlich etwas weniger.





Wie beschreiben Sie einem Außenstehenden den Charme von Dr. Oetker?

Schlautmann: Dr. Oetker ist ein Familienunternehmen mit starken Werten wie Kontinuität, hoher Bleibezeit und langjährigen Arbeitsbeziehungen – mit allen Vor- und Nachteilen. So muss man vertraute Netzwerke manchmal bewusst aufbrechen, Prozesse verändern. Dabei helfen neue Kollegen wie Rolf Illum-Engsig, die uns den Spiegel vorhalten.

Illum-Engsig: Es war nicht schwer, als Externer hier anzukommen. Zur Kultur zähle ich auch Offenheit.

Schlautmann: Diese Rückmeldung bekommen wir selbst von Praktikanten und Azubis regelmäßig. Sie fühlen sich meist von Beginn an gut integriert und dürfen schnell Verantwortung übernehmen. Das motiviert.



Von welchen Bewerbern hätten Sie gern noch mehr?

Schlautmann: IT-Kenntnisse und digitale Kompetenzen werden überall vermehrt nachgefragt. Wir bekommen unsere Stellen noch gut besetzt, haben aber längere Rekrutierungszeiten als vor fünf Jahren. Intern müssen wir dafür sorgen, dass wir die Mitarbeiter fit machen, die das Mindset mitbringen. In der Breite sehe ich keinen Fachkräftemangel in Bielefeld.





Mit Flaschenpost, mit Gastronomie-Konzepten und All about Cake engagiert sich Oetker stärker im Endkundengeschäft. Können das Mitarbeiter, die mit B2B groß geworden sind?

Schlautmann: Sie zählen neue Geschäftsmodelle auf aus zum Teil eigenständigen Unternehmen der Oetker-Gruppe. Aber: Durch diese Einheiten entstehen crossfunktionale Teams, die das Knowhow aus der Oetker-Gruppe zusammenführen. Unsere Mitarbeiter fühlen sich motiviert, ihre Fähigkeiten in andere Projekte einzubringen. Wenn manche Kollegen sogar wechseln und sich aus ihrer Komfortzone in neue Themenfelder hineinbegeben, ist das gute Personalentwicklung. Natürlich benötigen wir auch externe Kandidaten mit unternehmerischen Fähigkeiten, die gut darin sind, das Netzwerk der Gruppe zu nutzen.





Wie hoch wird das Thema Kulturwandel bei Dr. Oetker aufgehängt?

Illum-Engsig: Dass wir seit 2020 People & Culture heißen und nicht mehr Personalwesen, sagt schon viel. Dr. Oetker steht schon lange für eine mitarbeiterorientierte, motivierende Unternehmenskultur. Das ist eine sehr solide Basis für den Kulturwandel. Ziel ist es, noch agiler zu werden, noch besser und enger miteinander zu arbeiten, Führung zu verändern. "Creating a taste of home" hat sich als Kernbotschaft für Kunden wie Mitarbeiter herauskristallisiert.



Woran kann man den Wandel konkret fest machen?

Illum-Engsig: Als Helfer für den Wandel agiert das vierköpfige #move-Team meiner Abteilung. Wie interne Coaches unterstützen die Kollegen dabei, New Ways of Working schrittweise einzuführen. Sie unterstützen unsere 40 Local Transformation Agents, die schauen, was noch fehlt zur besten Erfüllung der Aufgaben.





Was ist das Ziel?

Schlautmann: Wir sind alle darauf angewiesen, uns national und international zu vernetzen, um unser Wissen zu teilen, offen mit Herausforderungen umzugehen und relevante Unterstützung zu suchen, wo wir nicht weiterkommen. Die LTAs helfen bei der Klärung, wo es Sinn macht, dazuzulernen, zu experimentieren. Die Transformation erfordert bestimmte Qualifikationen.





Gibt es Leuchtturmprojekte?

Schlautmann: Viele: Mit Azubis und Trainees haben wir an den Startup-Days Geschäftsideen durchgespielt. Einen Design Thinking Workshop haben wir genutzt, um mit einem Experten und einem Projektteam iterativ Ideen für die Gestaltung eines leer stehenden historischen Raums bei uns zu erarbeiten. Das Ganze fand hierarchieübergreifend statt. Die Teams waren durchmischt vom Azubi bis zum Abteilungsleiter und beim Pitchen hatten alle richtig Spaß.





Mitarbeiterplus trotz Pandemie •Im Geschäftsjahr 2020 wuchs der Umsatz von Dr. Oetker weltweit um elf Prozent auf 3,7 Milliarden Euro.

•Die Anzahl der Beschäftigten stieg insbesondere aufgrund von Akquisitionen wie New Cakes (NL) um acht Prozent auf 17 576.

•Ein Drittel des Umsatzes erzielt Dr. Oetker in Deutschland, wo 42 Prozent der Beschäftigten (7 246 Mitarbeiter) arbeiten (+3 Prozent). Dies unterstreicht die Bedeutung der Zentrale.

Ist es schwer, langjährige Führungskräfte vom Wandel zu überzeugen?

Illum-Engsig: Überzeugung kommt durch gute Beispiele. Wenn eine Führungskraft erzählt, durch welche Methoden ihr Team besser funktioniert, sehen die Kollegen den Erfolg, lernen dazu und ändern selbst die Prozesse. Das Thema Führung haben wir in den vergangenen zwei Jahren ausgebaut und Führungsprinzipien definiert. Seit Herbst 2020 werden dazu in allen Landesgesellschaften Workshops durchgeführt. Ein schönes Beispiel ist unsere Digital People and Culture Week. Da haben sich die HR-Kollegen und Managing Directors aus den Landesgesellschaften eine Woche virtuell in Meetings und Sessions getroffen. Wir haben HR-Ideen entwickelt, Erfahrungen ausgetauscht, Maßnahmen besprochen. Das ist ein Super-Spirit weltweit – so machen wir weiter.



Welche Rolle spielt Kommunikation?

Schlautmann: Sie ist sehr wichtig, um die Mitarbeiter mitzunehmen. So bietet die Geschäftsführung einmal pro Quartal bei den Q&A-Sessions jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, seine Fragen zu stellen, in den Dialog zu kommen. Per Live-Session wird ein Kollege aus dem Ausland oder anderen Abteilungen zugeschaltet. Das ist keine Frontalbespaßung, sondern echte Interaktion.

Illum-Engsig: Im April gab es das erste Barcamp als offene Einladung zur Mitarbeit an bestimmten Themen. Die Personalarbeit profitiert davon, weil wir lernen, welche Themen aus Sicht der Mitarbeiter wichtig sind.





Glauben Sie, dass die Mitarbeiter nach der Pandemie anders in die Büros zurückkehren, als sie gegangen sind?

Schlautmann: Ja, die meisten von uns haben noch nie so viel mobil gearbeitet und individuelle Flexibilisierung erlebt, aber doch den persönlichen Kontakt und gewisse Arbeitsergebnisse vermisst. Wir stelllen fest, dass die Leistung bei kreativen Prozessen, Teambildungsprozessen, individuellen Mitarbeitergesprächen, bei denen man sich in die Augen schauen möchte, anders ausfällt. Einiges geht verloren, an anderer Stelle gewinnt man dazu. Wie die Lösung nach Corona aussieht, wird spannend. Unsere Richtung ist, dass wir auch zukünftig überall dort, wo die Arbeitsaufgabe auch dafür geeignet ist, mobiles Arbeiten ermöglichen. Wichtig ist, dass zwischen Mitarbeiter und Führungskraft ein Modell gefunden wird, dass sich an den jeweiligen Anforderungen der Tätigkeit orientiert. Wir möchten nicht fachübergreifende einheitliche Vorgaben machen, die nachher an der betrieblichen Praxis vorbeigehen.

Illum-Engsig: Wir haben einen super Campus, der wichtig für uns und auch Treffpunkt der internationalen Mitarbeiter ist. Die Möglichkeiten, hybrid zu arbeiten, wachsen. Die Rolle des Campus verändert sich hin zu einem Platz für Austausch, Innovation und Kreation.