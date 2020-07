Arbeitsbedingungen Mitarbeiter im LEH stark belastet : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Doppelt so viele wie in anderen Branchen müssen oft schwer tragen. Diese und weitere Ergebnisse enthält das neue Faktenblatt „Systemrelevant und belastet - Arbeitsbedingungen im LEH“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Zudem ist Schnelligkeit gefordert und der Handlungsspielraum ist deutlich geringer als in anderen Bereichen.

