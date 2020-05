Arbeitsbedingungen im LEH US-Mitarbeiter tragen hohes Risiko

In amerikanischen Supermärkten sollen sich mehr als 10 000 Supermarkt-Mitarbeiter in den vergangenen Wochen mit dem Coronavirus infiziert haben, 68 sind gestorben. Ursache dafür sei auch der mangelnde Arbeitsschutz, sagt die Gewerkschaft United Food and Commercial Workers International Union (UFCW), die rund 1,3 Millionen Mitglieder hat.