Arbeitskultur Jeff Bezos möchte Stories statt Charts

In einem Brief an Mitarbeiter und Aktionäre ermuntert Amazon-Gründer Jeff Bezos seine Manager, für ihre Ideen eine neue Darstellungsform zu wählen: Statt Powerpoint-Charts mit vielen Spiegelstrichen sollen sie "narrative Memos" in ganzen Sätzen verfassen. Darunter versteht er sechsseitige Präsentationen zu einem Thema, die viel einprägsamer seien als Folien.