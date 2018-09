Arbeitsmarkt Vollzeit wächst stärker als Teilzeit

So stieg die Zahl der Teilzeitbeschäftigten im zweiten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,5 Prozent, die der Vollzeitbeschäftigten um 1,8 Prozent. Insgesamt nahm die Erwerbstätigkeit um 1,4 Prozent zu, so dass 44,8 Millionen Personen in Lohn und Brot sind. Die bezahlten Überstunden je Arbeitnehmer sind im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,4 Stunden auf 6,7 Stunden gestiegen. Unbezahlte Überstunden erhöhten sich geringfügig auf 6,7 Stunden.

Schlagworte zu diesem Artikel: Vollzeit

Teilzeit

IAB

Teilzeitjob