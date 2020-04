Arbeitsmarkt Weniger Stellenangebote infolge Corona : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.









Ein Stichtagsvergleich zwischen 23. März und 24. Februar zeigt die Auswirkungen des Coronavirus auf den Stellenmarkt: So ist die Zahl online ausgeschriebener Jobs im Supermarkt 3,6 Prozent größer als vor Beginn der Hamsterkäufe. Die meisten anderen Unternehmen fahren das Recruiting zurück. So werden etwa 13,1 Prozent weniger Marketingspezialisten gesucht. Der Consultingbereich ging um 11,7 Prozent zurück. Am härtesten trifft es den Arbeitsmarkt im Tourismus mit 28,6 Prozent weniger Positionen. In der Gastronomie lag das Minus bei 25,9 Prozent.