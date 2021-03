Nach der Pandemie möchten die meisten Berufstätigen wieder einen festen Arbeitsplatz in ihrer Firma haben. 40 Prozent favorisieren dabei ein Einzelbüro.

Arbeitsort Nach Corona gern ins Einzelbüro

Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Nur jeder vierte Berufstätige möchte in ein Büro mit bis zu vier Personen. Noch unbeliebter ist das Großraumbüro (1 Prozent). 17 Prozent zeigen sich offen für Shared Desks, 12 Prozent möchten ausschließlich im Homeoffice oder mobil arbeiten. Am größten ist dieser Wunsch bei den 16- bis 29-Jährigen (15 Prozent), während sich das in der Generation 50+ nur 7 Prozent vorstellen können.

