Die Politik will eine Corona-Testpflicht in Unternehmen einführen. Nicht jedes Unternehmen ist auf die Beschaffung und Durchführung vorbereitet.

Arbeitsschutzverordnung DIHK informiert zu Tests in Unternehmen

Praktische Hilfe leistet jetzt die DIHK: Auf der Website www.dihk-bildungs-gmbh.de gibt es in Stichworten und Webinaren Antworten. Wie komme ich an professionelle PoC-Antigenschnelltests und Selbsttests? Was ist bei der Anwendung zu beachten? Wie schule ich gegebenenfalls Mitarbeiter? Besteht bei positivem Ergebnis eine Meldepflicht? Darüber hinaus werden Suchende und Anbieter von Tests und medizinischer Schutzausrüstung direkt auf www.ihk-ecofinder.de zusammengeführt.

