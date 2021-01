Ausbau des Auslandsgeschäfts Metro übernimmt spanisches Foodservice-Unternehmen

Metro kauft in Spanien zu und erhält so Zugang zu Hotelketten und Gastronomie-Betrieben auf den Balearen und den Kanarischen Inseln. Für den Produktkatalog des frisch geschluckten Foodservice-Konzerns schließt Metro in Spanien einen Liefervertrag mit dem Vorbesitzer Sysco.

Der Großhändler Metro stärkt im Ausland weiter sein Belieferungsgeschäft. Somit geh