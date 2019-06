Ausbildung Rewe setzt auf eigene Klassen

Seit zehn Jahren setzt die Rewe Group in Österreich auf eigene Berufsschulklassen. Was als Pilotprojekt begann, feiert das Unternehmen nun als Vorzeigemodell, bei dem die Verzahnung zwischen Schule und Unternehmen bzgl. Terminen sowie thematischen Schwerpunkten besser funktioniert.

Die Schüler profitieren zudem von mehr Stabilität und Qualität in der Ausbildung, die sich in der wachsenden Zahl von Auszeichnungen zeige. Das Modell wird weiter ausgeweitet und kommt ab Herbst 2019 in ganz Österreich zum Einsatz.

Schlagworte zu diesem Artikel: Rewe

Österreich

Berufsschulklasse

Vorzeigemodell

Pilotprojekt

Verzahnung