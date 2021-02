Ausbildung Verträge im Handel oft vorzeitig gelöst : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Überdurchschnittlich hohe Anteile geplatzter Verträge gab es in den Bereichen Dienstleistung, Handel und Reparatur. Am stärksten betroffen ist das Baugewerbe. Als häufigste Gründe gaben die Betriebe fehlendes Engagement, mangelndes Sozialverhalten und eine Überforderung der Auszubildenden an.

