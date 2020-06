Ausbildungsmarkt 2020 Norma stockt Zahl der Azubis auf : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

In einem durch Corona zeitverzögerten Zusammenfinden von Schülern und Ausbildungsbetrieben, setzt Norma ein positives Zeichen und erhöht die Zahl der Ausbildungsplätze um zehn Prozent. Im bevorstehenden Ausbildungsjahr können nun 880 junge Leute beim Nürnberger Discounter in ihren Beruf starten. 800 waren es im Vorjahr. Die Bezahlung knüpft an das hohe Level anderer Lebensmittel-Discounter an: 1.000 Euro verdienen Norma-Auszubildende im ersten, 1.100 Euro im zweiten und 1.300 Euro im dritten Jahr. Für Abiturienten steht unter anderem ein berufsbegleitendes Business Administration (BA)-Studium oder der Handelsfachwirt zur Auswahl.