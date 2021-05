Auslandsexpansion Aldi Süd will in China bleiben

Aldi Süd will in China bleiben

Aldi Süd bleibt dabei. Der Discounter will sich trotz politischer Spannungen langfristig in China engagieren. Auch mitten in der Pandemie haben die Mülheimer im vergangenen Jahr dort sechs neue Märkte geöffnet.

Trotz Covid-19 und Chinas zunehmend angespannter politischer Beziehungen mit dem Westen will Aldi Süd seine Expansion in der Volksrepublik vorantreiben. "Unser Fokus