Autos beim Discounter Lidl legt Leasing-Aktion neu auf

Lidl bietet seit dem 1. März Kia-PKW zum Leasing an. Mit der Online-Aktion knüpft der Discounter an den Erfolg vor zwei Jahren an, als innerhalb von einer Woche 1000 Fiat 500-Fahrzeuge vergriffen waren.

Gemeinsam mit dem Leasing-Partner Sixt und Vehiculum, einer Berliner Plattform für Online-Leasing-Angebote, bringt der Discounter Lidl seit Anfang dieser Woche eine Neuauflage d