Azubi-Marketing Unterschiede in der Schüler-Ansprache

"Manche meinen, aller Anfang sei schwer.Nicht bei Norma! Mit unserem Azubiprogramm betreuen wir Dich vertrauensvoll vom ersten Tag Deines Starts ins Berufsleben an." Aldi stellt die Anforderungen in den Vordergrund: "Hochmotivierte und engagierte Verkäufer und Kaufleute im Einzelhandel prägen das Gesicht unserer Filialen." Ulla Popken wirbt mit Unternehmensstärke: "Als internationales Omni-Channel-Unternehmen ist die Popken Fashion Group heute in über 30 Ländern aktiv. Und Bijou Brigitte setzt auf Neigung: "Dich begeistert Schmuck und Du hast viel Freude am Umgang mit anderen Menschen".

Artikel drucken Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel?

Schicken Sie eine Email an die Redaktion. Hier können Sie die Nutzungsrechte an diesem Artikel erwerben.