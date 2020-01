Azubi-Recruiting-Trends Große Untersuchung zur dualen Ausbildung

Wie Azubis 2020 ticken, das möchte der U-Form Verlag aus zwei Perspektiven untersuchen und bittet um Mithilfe: Ausbildungsverantwortliche dürfen genauso wie Azubis und Schüler an der Online-Umfrage teilnehmen.

Veröffentlicht werden die Ergebnisse ab Juni in den „Azubi-Recruiting Trends 2020“. Für die Lebensmittel Zeitung wird es eine Sonderauswertung für die Antworten aus dem Handel geben. Sie bietet spannende Einblicke in die Köpfe der aktuellen Azubis und Azubi-Bewerber sowie in die Wahrnehmung durch der Ausbilder. Studienpartner ist wie im vergangenen Jahr Aubi-plus.

