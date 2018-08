Azubi-Vergütung Handels-Ausbildung ist mittelgut bezahlt

Deutlich mehr sind es nach Zahlen der Hans-Böckler-Stiftung in der Metall- und Elektroindustrie, in Banken, Versicherungen, im öffentlichen Dienst, aber auch in der Chemie- und Textilindustrie. Im Handel variieren die Tarife je nach Bundesland. Im dritten Jahr bewegen sie sich zwischen 810 Euro in Mecklenburg-Vorpommern und 1020 Euro in Hamburg.

