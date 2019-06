Azubis Viele wünschen sich Ausbildungsreform

An erster Stelle nennen sie in einer Umfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft die Schaffung von Zusatz- und Wahlqualifikationen für Auszubildende, um die Potenziale der Digitalisierung in der beruflichen Ausbildung besser ausschöpfen zu können. Die Modernisierung der vorhandenen Ausbildungsberufe kommt an zweiter Stelle. Und komplett neue Ausbildungsberufe kann sich ein Drittel der befragten Unternehmen vorstellen. Die häufigsten eigenen Reformbemühungen bestehen in der Nutzung von Impulsen der Auszubildenden, in der Weiterbildung der eigenen Ausbilder sowie in der Anpassung der Ausbildungsinhalte.

