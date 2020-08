Baby One Fachmarktbetreiber verstärkt Expertise für das Digitalgeschäft

Baby One

Baby One schafft die Position Director E-Commerce und will so den Ausbau des Digitalgeschäfts vorantreiben. Ausgefüllt wird die neue Stelle von einer Managerin, die unter anderem lange Führungskraft bei den Handelsexperten vom ECC Köln war.

Sabrina Mertens (40) verantwortet als Director E-Commerce ab sofort den Ausbau des Digitalgeschäfts bei der Fachmarktkette für Bab