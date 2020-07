Banner-Aktion Aldi Nord bewirbt sein Nachhaltigkeitsprofil

Mit einer Mitarbeiteraktion an einigen Hamburger Filialfassaden trommelt Aldi Nord für seine Unternehmensfortschritte in Sachen Nachhaltigkeit. Damit will der Discounter seinen Nachhaltigkeitsbericht 2019 praxisnah promoten.

Nachhaltiges Management, verantwortliche Sortimentsgestaltung, ökologische und soziale Verantwortung in der Lieferkette – der Nachhaltigkeitsbericht 2019 d