Bauernprotest Hunderte Traktoren blockieren mehrere Discounter-Zentrallager

Der Protest der Landwirte für neue Marktstrukturen geht weiter. In der Nacht zum Dienstag wurden mehrere Zentrallager von Discountern in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durch Traktoren blockiert.

Hunderte Landwirte haben mit ihren Traktoren in der Nacht zum Dienstag in mehreren Bundesländern die Zentrallager von Discountern blockiert. In Niedersachsen meldete die Po